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Джонсон сформував уряд Британії: більшість міністрів – прихильники Brexit

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Джонсон сформував уряд Британії: більшість міністрів – прихильники Brexit

Четвер, 25 липня 2019, 07:46

Новий прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у середу ввечері оголосив список нових міністрів, віддавши ключові посади прихильникам виходу країни з Євросоюзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Загалом 17 колишніх старших міністрів уряду Терези Мей були відправлені у відставку або самі пішли з посади.

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Колишній міністр внутрішніх справ Сажид Джавід отримав ключову роль канцлера. Він підтримав Джонсона після того, як вибув з перегонів за посаду лідера Консервативної партії.

Пріті Патель, яка пішла з посади міністра з питань міжнародного розвитку в 2017 році після проведення несанкціонованих зустрічей із ізраїльськими чиновниками, стала главою МВС.

Міністерство закордонних справ очолив Домінік Рааб - колишній міністр з питань Brexit, який пішов у відставку через незгоду зі стратегією Мей щодо виходу з ЄС. Міністром з питань Brexit залишився Стівен Барклай.

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Гевін Вільямсон знову повернувся в уряд, цього разу на посаду міністра освіти. Три місяці тому він був звільнений з посади міністра того, як в уряді прийшли до висновку, що він несе відповідальність за витоки несанкціонованої інформації з засідання Ради національної безпеки.

Найбільш несподіваною стала відставка міністра оборони Пенні Мордаунт, провідної прихильниці Brexit і популярного у партії політика. Її замінив Бен Уоллес, колишній військовий і давній союзник Джонсона.

Посади також отримали ще кілька політиків, причетних до кампанії за Brexit.

Майкл Гоув залишив посаду міністра навколишнього середовища, щоб стати канцлером герцогства Ланкастер - старша міністерська роль, але без конкретного портфеля. Джейкоб Різ-Могг став лідером Палати громад – це його перша урядова посада.

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