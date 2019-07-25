Джонсон сформував уряд Британії: більшість міністрів – прихильники Brexit
Новий прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у середу ввечері оголосив список нових міністрів, віддавши ключові посади прихильникам виходу країни з Євросоюзу.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.
Загалом 17 колишніх старших міністрів уряду Терези Мей були відправлені у відставку або самі пішли з посади.
Колишній міністр внутрішніх справ Сажид Джавід отримав ключову роль канцлера. Він підтримав Джонсона після того, як вибув з перегонів за посаду лідера Консервативної партії.
Пріті Патель, яка пішла з посади міністра з питань міжнародного розвитку в 2017 році після проведення несанкціонованих зустрічей із ізраїльськими чиновниками, стала главою МВС.
Міністерство закордонних справ очолив Домінік Рааб - колишній міністр з питань Brexit, який пішов у відставку через незгоду зі стратегією Мей щодо виходу з ЄС. Міністром з питань Brexit залишився Стівен Барклай.
Гевін Вільямсон знову повернувся в уряд, цього разу на посаду міністра освіти. Три місяці тому він був звільнений з посади міністра того, як в уряді прийшли до висновку, що він несе відповідальність за витоки несанкціонованої інформації з засідання Ради національної безпеки.
Найбільш несподіваною стала відставка міністра оборони Пенні Мордаунт, провідної прихильниці Brexit і популярного у партії політика. Її замінив Бен Уоллес, колишній військовий і давній союзник Джонсона.
Посади також отримали ще кілька політиків, причетних до кампанії за Brexit.
Майкл Гоув залишив посаду міністра навколишнього середовища, щоб стати канцлером герцогства Ланкастер - старша міністерська роль, але без конкретного портфеля. Джейкоб Різ-Могг став лідером Палати громад – це його перша урядова посада.
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