У Болгарії двох осіб звинуватили у тероризмі через найбільший в історії витік даних

У Болгарії прокуратура висунула звинувачення в тероризмі двом співробітникам компанії з кібербезпеки в рамках розслідування найбільшого в історії країни витоку даних.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Менеджер компанії Tad Group Георгі Янков був звинувачений, але звільнений з-під варти. Попередні звинувачення в злочині проти інформаційних систем, висунуті 20-річному співробітникові тієї ж компанії Християну Бойкову, замінені на статтю "тероризм".

"Ми дуже здивовані цими звинуваченнями. Як ви звинувачуєте когось в тероризмі, але дозволяєте йому вийти?"- сказав адвокат затриманих Георгі Стефанов.

Бойков був звільнений з-під варти минулої середи, але йому було заборонено залишати країну. Прокурори стверджують, що Бойков діяв не сам.

Прокурори вважають, що Бойков стояв за електронним листом, надісланим кимось, імовірно російським хакером, який пропонував вкрадені файли податкових органів місцевим ЗМІ. В даний час вони не вірять, що кібератака проводилася з-за кордону.

За словами прокурорів, розшифровані дані з одного з комп'ютерів Бойкова привели їх до висновку, що у нього були вкрадені дані до того, як вони були опубліковані в Інтернеті.

Про злом бази даних Національного податкового управління Болгарії стало відомо 15 липня.

Міністр внутрішніх справ Младен Маринов повідомив, що вкрадені дані хакери надіслали болгарським ЗМІ електронною поштою, зареєстрованою на російському сервері.