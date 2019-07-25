Дві школи поблизу Нотр-Дама закрили через високий рівень концентрації свинцю

Дві школи в центрі Парижа, які влітку працюють як рекреаційний центр, були закриті в четвер вранці через високу концентрацію свинцю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Parisien.

Дві школи, розташовані на вулиці Сен-Бенуа, в 6-му окрузі, були "закриті в якості запобіжного заходу", повідомили в мерії.

У мерії заявили, що згідно з результатами нового аналізу, вміст свинцю на дитячих майданчиках біля шкіл перевищує допустимі значення.

Після очищувальних робіт будуть проведені повторні аналізи.

Тиждень тому мерія французької столиці оголосила про проведення "глибокого очищення" шкіл поблизу Нотр-Дама, щоб уникнути ризику зараження свинцем.

Це сталося після того, як видання Mediapart повідомило, що рівень концентрації свинцю, який іноді в десять разів перевищує граничне значення, був виявлений через місяць після пожежі в Нотр-Дамі в школах, розташованих поблизу собору. Однак мерія Парижа не провела глибоке очищення місць, стверджуючи, що рівень свинцю не перевищує звичайного значення, зазначало видання.

Пожежа у Соборі Паризької Богоматері 15 квітня призвела до розплавлення кількох сотень тонн свинцю, який містився в каркасі шпиля і даху.