Две школы возле Нотр-Дама закрыли из-за высокой концентрации свинца

Две школы в центре Парижа, которые летом работают как рекреационный центр, были закрыты в четверг утром из-за высокой концентрации свинца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien.

Две школы, расположенные на улице Сен-Бенуа в 6-м округе, были "закрыты в качестве меры предосторожности", сообщили в мэрии.

В мэрии заявили, что согласно результатам нового анализа, содержание свинца на детских площадках возле школ превышает допустимые значения.

После работ по очистке будут проведены повторные анализы.

Неделю назад мэрия французской столицы объявила о проведении "глубокой очистки" школ вблизи Нотр-Дама, чтобы избежать риска заражения свинцом.

Это произошло после того, как издание Mediapart сообщило, что уровень концентрации свинца, который порой в десять раз превышал предельное значение, был выявлен через месяц после пожара в Нотр-Даме в школах, расположенных вблизи собора. Однако мэрия Парижа не провела глубокую очистку мест, утверждая, что уровень содержания свинца не превышает обычного значения, отмечало издание.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери 15 апреля привел к расплавлению нескольких сотен тонн свинца в каркасе шпиля и крыши.