Польська поліція ідентифікувала 92 підозрюваних у нападах на Марш рівності у Білостоці

Польська поліція ідентифікувала 92 особи, які порушили закон під час суботнього Маршу рівності у Білостоці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Як повідомив прессекретар місцевої поліції Томаш Крупа, щодо майже 70 людей вже застосовані необхідні заходи.

У Білостоці діє спеціальна група, покликана виявити всіх, хто в суботу порушив закон. Поліцейські аналізують зібрані матеріали.

У середу на сайті поліції були опубліковані зображення інших людей, яких намагаються ідентифікувати правоохоронці.

Перший Марш рівності в Білостоці з самого початку викликав емоції. У день маршу сталося декілька сутичок між його учасниками і контрманіфестантами.

За оцінкою поліції, в марші взяли участь близько 800 людей.