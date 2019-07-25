Польська поліція ідентифікувала 92 підозрюваних у нападах на Марш рівності у Білостоці
Четвер, 25 липня 2019, 14:44
Польська поліція ідентифікувала 92 особи, які порушили закон під час суботнього Маршу рівності у Білостоці.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.
Як повідомив прессекретар місцевої поліції Томаш Крупа, щодо майже 70 людей вже застосовані необхідні заходи.
У Білостоці діє спеціальна група, покликана виявити всіх, хто в суботу порушив закон. Поліцейські аналізують зібрані матеріали.
У середу на сайті поліції були опубліковані зображення інших людей, яких намагаються ідентифікувати правоохоронці.
Перший Марш рівності в Білостоці з самого початку викликав емоції. У день маршу сталося декілька сутичок між його учасниками і контрманіфестантами.
За оцінкою поліції, в марші взяли участь близько 800 людей.
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