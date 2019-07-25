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Польская полиция идентифицировала 92 подозреваемых в нападениях на Марш равенства в Белостоке

Четверг, 25 июля 2019, 14:44

Польская полиция идентифицировала 92 человека, нарушивших закон во время субботнего Марша равенства в Белостоке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Как сообщил пресс-секретарь местной полиции Томаш Крупа, в отношении почти 70 человек уже применены необходимые меры.

В Белостоке действует специальная группа, призванная выявить всех, кто в субботу нарушил закон. Полицейские анализируют собранные материалы.

В среду на сайте полиции были опубликованы изображения других людей, которых пытаются идентифицировать правоохранители.

Первый Марш равенства в Белостоке с самого начала вызвал неоднозначные эмоции. В день марша произошло несколько столкновений между его участниками и контрманифестантами.

По оценке полиции, в марше приняли участие около 800 человек.

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