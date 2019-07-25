Болгарський суд вперше визнав одностатевий шлюб

Суд у Болгарії виніс рішення на користь одностатевої пари, одруженої у Франції, - це перше визнання одностатевого шлюбу консервативною країною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Австралійська громадянка Крістіна Пальма, яка вийшла заміж за Маріаму Діало з Франції в 2016 році, спочатку отримала дозвіл жити, працювати і подорожувати в Болгарії та Європейському Союзі на тій підставі, що вона вийшла заміж за громадянку ЄС.

Однак Болгарія пізніше відмовила їй у цих правах, стверджуючи, що одностатеві шлюби незаконні у цій країні.

Судовий процес тривав два роки і завершився у середу, коли суд підтвердив права Пальми як дружини громадянки ЄС.

Адвокат подружжя Деница Любенова заявила, що рішення суду може стати важливим першим кроком до легалізації одностатевих шлюбів у Болгарії.