Болгарский суд впервые признал однополый брак

Суд в Болгарии вынес решение в пользу однополой пары, поженившейся во Франции, - это первое признание однополого брака консервативной страной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Австралийская гражданка Кристина Пальма, которая вышла замуж за Мариаму Диало из Франции в 2016 году, сначала получила разрешение жить, работать и путешествовать в Болгарии и Европейском Союзе на том основании, что она вышла замуж за гражданку ЕС.

Однако Болгария позже отказала ей в этих правах, утверждая, что однополые браки незаконны в этой стране.

Судебный процесс длился два года и завершился в среду, когда суд подтвердил права Пальмы как жены гражданки ЕС.

Адвокат супругов Деница Любенова заявила, что решение суда может стать важным первым шагом к легализации однополых браков в Болгарии.