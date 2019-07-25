РФ визнала Atlantic Council небажаною організацією

Генеральна прокуратура Росії визнала небажаної діяльність американської неурядової організації Атлантична рада - Atlantic Council of the United States.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "Интерфакс".

Генпрокуратура РФ стверджує, що діяльність організації становить "загрозу основам конституційного ладу і безпеки Російської Федерації."

Атлантична рада є аналітичним центром, заснованим в 1961 році при Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Організація є форумом для політичних, ділових і інтелектуальних міжнародних лідерів.

Рада керує десятьма регіональними центрами і функціональними програмами, пов'язаними з міжнародною безпекою і глобальною економікою. Штаб-квартира розташовується в Вашингтоні, округ Колумбія.

Головою організації до 2018 року був посол США в Росії Джон Хантсман.