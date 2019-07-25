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РФ признала Atlantic Council нежелательной организацией

Четверг, 25 июля 2019, 18:50

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность американской неправительственной организации Атлантический совет - Atlantic Council of the United States.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс".

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Генпрокуратура РФ утверждает, что деятельность организации представляет "угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

Атлантический совет является аналитическим центром, основанным в 1961 году при Организации Североатлантического договора (НАТО).

Организация является форумом для политических, деловых и интеллектуальных международных лидеров.

Совет руководит десятью региональными центрами и функциональными программами, связанными с международной безопасностью и глобальной экономикой. Штаб-квартира располагается в Вашингтоне, округ Колумбия.

Председателем организации до 2018 года был посол США в России Джон Хантсман.

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