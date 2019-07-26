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Польський суд заборонив поширення образливих для ЛГБТ наліпок

П'ятниця, 26 липня 2019, 10:11

Польський суд зобов'язав консервативну газету Gazeta Polska припинити поширення стікерів "зона, вільна від ЛГБТ", які вона включила у випуск цього тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

На наліпках зображений чорний хрест, накладений на райдужний прапор.

 

Стікери викликали широке обурення і критику з боку посла США в Польщі.

Адвокат, який подав позов від імені польського ЛГБТ-активіста, сказав, що постанова суду означає, що наліпки повинні негайно зникнути з усіх місць продажу.

Головний редактор "Gazeta Polska" Томаш Сакевич стверджує, що сам журнал не був вилучений з магазинів.

Щотижневе видання, тираж якого становить близько 110 000 примірників, підтримує консервативну правлячу партію "Право і справедливість"

Лідер партії Ярослав Качинський розкритикував права ЛГБТ, назвавши їх "загрозою польській ідентичності".

Gazeta Polska в редакційній статті виправдала наліпку, заявивши, що права ЛГБТ "мають всі риси тоталітарної ідеології".

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