Польский суд запретил распространение оскорбительных для ЛГБТ наклеек

Польский суд обязал консервативную газету Gazeta Polska прекратить распространение стикеров "зона, свободная от ЛГБТ", которые она включила в выпуск этой неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

На наклейках изображен черный крест, наложенный на радужный флаг.

Стикеры вызвали возмущение и критику со стороны посла США в Польше.

Адвокат, подавший иск от имени польского ЛГБТ-активиста, сказал, что постановление суда означает, что наклейки должны немедленно исчезнуть со всех мест продаж.

Главный редактор "Gazeta Polska" Томаш Сакевич утверждает, что сам журнал не был удален из магазинов.

Еженедельное издание, тираж которого составляет около 110 000 экземпляров, поддерживает консервативную правящую партию "Право и справедливость"

Лидер партии Ярослав Качиньский раскритиковал права ЛГБТ, назвав их "угрозой польской идентичности".

Gazeta Polska в редакционной статье оправдала наклейку, заявив, что права ЛГБТ "имеют все черты тоталитарной идеологии".