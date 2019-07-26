Из-за забастовки в аэропорту Барселоны ожидаются отмены и задержки сотен рейсов

Те, кто летит в или из барселонского аэропорта Эль-Прат в выходные дни, должны подготовиться к задержкам и отмене рейсов из-за забастовки крупнейшей испанской авиакомпании Iberia.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Двухдневную забастовку запланирован на субботу 27 июля и воскресенье 28 июля, он коснется не только рейсов Iberia, поскольку наземный персонал перевозчика обслуживает 27 авиакомпаний, которые летают через аэропорт.

Министерство транспорта и инфраструктуры Испании установило для забастовки минимальные услуги, гарантируют выполнение всех внутренних рейсов между материком и островами.

Однако это ограничение предусматривает, что будут выполняться только 54% ​​международных рейсов и 32% рейсов между внутренними пунктами назначения менее чем в пяти часах езды.

По оценкам властей, около 1000 рейсов могут быть отменены или задержаны.

Работники авиакомпании Iberia жалуются, что они перегружены работой и заключенное в прошлом году соглашение о прекращении подобной забастовки не было выполнено.