Протести у Франції: фермери пошкодили офіс депутатки партії Макрона

Французькі фермери, які протестували проти торгової угоди з Канадою, в понеділок закидали яйцями та обмалювали фарбою офіс депутатки від партії LREM президента Еммануеля Макрона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Фермери взяли на себе відповідальність на своїй сторінці в Facebook у понеділок за напад на офіс Кароль Бюро-Боннар в Нойоні, поблизу Парижа.

"Мій кабінет зіпсували. Я ніколи не прийму цих актів насильства, які йдуть проти демократії", - заявила Бюро-Боннар у Twitter, показавши фото.

Ma permanence a été dégradée. Je ne pourrai jms me résoudre à cette violence à l’encontre de la Démocratie. Ma porte a tjrs été ouverte. Ma détermination à travailler au srvce de mes concitoyens reste plus que jms intacte et ma volonté de résister à tte forme de menace, entière ! pic.twitter.com/NwfnCqJLfK