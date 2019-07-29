Протести у Франції: фермери пошкодили офіс депутатки партії Макрона

Французькі фермери, які протестували проти торгової угоди з Канадою, в понеділок закидали яйцями та обмалювали фарбою офіс депутатки від партії LREM президента Еммануеля Макрона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Фермери взяли на себе відповідальність на своїй сторінці в Facebook у понеділок за напад на офіс Кароль Бюро-Боннар в Нойоні, поблизу Парижа.

"Мій кабінет зіпсували. Я ніколи не прийму цих актів насильства, які йдуть проти демократії", - заявила Бюро-Боннар у Twitter, показавши фото.

Ma permanence a été dégradée. Je ne pourrai jms me résoudre à cette violence à l’encontre de la Démocratie. Ma porte a tjrs été ouverte. Ma détermination à travailler au srvce de mes concitoyens reste plus que jms intacte et ma volonté de résister à tte forme de menace, entière ! pic.twitter.com/NwfnCqJLfK — Carole BureauBonnard (@CaroleBBonnard) July 29, 2019

Інцидент стався через два дні після того, як офіс Ромена Грау, члена LREM, був підпалений у ході останніх акцій протесту "жовтих жилетів".

Антиурядові акції протесту почалися після того, як французький парламент цього місяця схвалив торговельну угоду між ЄС та Канадою (CETA), противники якої заявили, що договір порушує соціальні та екологічні норми ЄС, дозволяючи імпорт продукції, виготовленої за умов, які не дозволені в Європі.

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Французький уряд каже, що угода вигідна для країни, і відкинув побоювання щодо впливу угоди на аграрний сектор і навколишнє середовище, заявивши, що угода містить гарантії і що канадський імпорт повинен відповідати суворим правилам ЄС.

Торгівельна угода усуває мита майже на всі товари та послуги між Канадою та Європою і призвела до збільшення експорту ЄС до Канади на 15%, стверджують європейські чиновники.