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У Франції внаслідок стрілянини на заправці загинули туристи

Понеділок, 29 липня 2019, 09:27

Три людини загинули під час стрілянини на заправній станції на півдні Франції. Серед загиблих - двоє туристів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Стрілянина сталася на заправній станції в південному французькому місті Олліуль в неділю ввечері, загинули три людини, ще одна отримала поранення. Серед загиблих - двоє чоловіків і жінка.

 

Стрілець відкрив вогонь близько 20:00 на заправці недалеко від центру міста.

За попередніми даними, серед загиблих двоє туристів. Національності жертв невідомі, але вони, ймовірно, не були цілями нападу і були вбиті, потрапивши під перехресний вогонь.

Поранення отримав водій скутера, а його пасажирка померла в результаті поранення.

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