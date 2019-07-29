У Франції внаслідок стрілянини на заправці загинули туристи
Понеділок, 29 липня 2019, 09:27
Три людини загинули під час стрілянини на заправній станції на півдні Франції. Серед загиблих - двоє туристів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
Стрілянина сталася на заправній станції в південному французькому місті Олліуль в неділю ввечері, загинули три людини, ще одна отримала поранення. Серед загиблих - двоє чоловіків і жінка.
Стрілець відкрив вогонь близько 20:00 на заправці недалеко від центру міста.
За попередніми даними, серед загиблих двоє туристів. Національності жертв невідомі, але вони, ймовірно, не були цілями нападу і були вбиті, потрапивши під перехресний вогонь.
Поранення отримав водій скутера, а його пасажирка померла в результаті поранення.
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