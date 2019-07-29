Протесты во Франции: фермеры испортили офис депутатки партии Макрона

Французские фермеры, которые протестовали против торгового соглашения с Канадой, в понедельник забросали яйцами и обрисовали краской офис депутата от партии LREM президента Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Фермеры взяли на себя ответственность на своей странице в Facebook в понедельник за нападение на офис Кароль Бюро-Боннар в Нойоне, близ Парижа.

"Мой кабинет испортили. Я никогда не приму этих актов насилия, которые идут против демократии", - заявила Бюро-Боннар в Twitter, показав фото.

Ma permanence a été dégradée. Je ne pourrai jms me résoudre à cette violence à l’encontre de la Démocratie. Ma porte a tjrs été ouverte. Ma détermination à travailler au srvce de mes concitoyens reste plus que jms intacte et ma volonté de résister à tte forme de menace, entière ! pic.twitter.com/NwfnCqJLfK — Carole BureauBonnard (@CaroleBBonnard) July 29, 2019

Инцидент произошел через два дня после того, как офис Ромена Грау, члена LREM, подожгли в ходе последних акций протеста "желтых жилетов".

Антиправительственные акции протеста начались после того, как французский парламент в этом месяце одобрил торговое соглашение между ЕС и Канадой (CETA), противники которой заявили, что договор нарушает социальные и экологические нормы ЕС, позволяя импорт продукции, изготовленной в условиях, которые не разрешены в Европе.

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Французское правительство говорит, что соглашение выгодно для страны, и отвергло опасения относительно влияния соглашения на аграрный сектор и окружающую среду, заявив, что оно содержит гарантии и канадский импорт должен соответствовать строгим правилам ЕС.

Торговое соглашение устраняет пошлины почти на все товары и услуги между Канадой и Европой и привело к увеличению экспорта ЕС в Канаду на 15%, утверждают европейские чиновники.