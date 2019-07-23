Парламент Франції схвалив контроверсійну торговельну угоду між ЄС і Канадою

Верхня палата парламенту Франції у вівторок схвалила велику торговельну угоду між ЄС і Канадою після бурхливих дебатів про її вплив на довкілля і демарші деяких членів партії влади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Під час голосування в Національній асамблеї 266 депутатів підтримали угоду, яку відстоював президент Еммануель Макрон, а 213 голосували проти, зокрема ліві та ультраправі.

Угода про вільну торгівлю між Європейським Союзом і Канадою (CETA) набула чинності на попередній основі у вересні 2017 року, але вона також повинна бути схвалена кожною з країн-членів Європейського Союзу для повного затвердження.

Документ тепер передадуть до Сенату, а пізніше його підпише президент Макрон.

Торгівельна угода усуває мита майже на всі товари та послуги між Канадою та Європою і призвела до збільшення експорту ЄС до Канади на 15%, стверджують європейські чиновники.

Французький уряд відкинув побоювання щодо впливу угоди на аграрний сектор і навколишнє середовище, заявивши, що угода містить гарантії і що канадський імпорт повинен відповідати суворим правилам ЄС.

Франція стає 14-ю країною ЄС, що ратифікувала документ.

Раніше заступник прем'єр-міністра Італії Луїджі Ді Майо заявляв, що Рим не ратифікує угоду.