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США запровадили санкції проти мера албанського міста Дуррес через корупцію

Вівторок, 30 липня 2019, 16:06

США вирішили запровадити санкції проти мера албанського міста Дуррес Вангюша Дако, звинувативши його в корупції.

Про це йдеться у заяві Державного департаменту США, повідомляє "Європейська правда".

"Державний секретар публічно визначає мера албанського Дурреса Вангюша Дако таким, що підпадає під дію розділу 7031 (c) закону про Державний департамент, іноземні операції і пов'язані з ними програми у зв'язку з його участю в значній корупції" - йдеться у заяві. 

У Держдепі пояснили, що в тих випадках, коли державний секретар володіє достовірною інформацією про те, що іноземні посадові особи причетні до значної корупції або грубого порушення прав людини, ці особи і їх найближчі родичі не мають права в'їзду в Сполучені Штати.

Таким чином санкції запроваджені також проти дружини Дако і двох його дітей.

"Сьогоднішні дії є сильним сигналом того, що Сполучені Штати віддані боротьбі з корупцією в усьому світі" - заявили в Держдепі.

Раніше Дако, що належить до правлячої Соціалістичної партії Албанії, звинувачували в причетності до купівлі голосів виборців під час виборів 2017 року і співробітництві з організованою злочинністю.

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