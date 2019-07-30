США ввели санкции против мэра албанского города Дуррес из-за коррупции

США решили ввести санкции против мэра албанского города Дуррес Вангюша Дако, обвинив его в коррупции.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США, сообщает "Европейская правда".

"Государственный секретарь публично определяет мэра албанского Дурреса Вангюша Дако подпадающим под действие раздела 7031 (c) закона о Государственном департаменте, иностранные операции и связанные с ними программы в связи с его участием в значительной коррупции", - говорится в заявлении.

В Госдепе пояснили, что в тех случаях, когда государственный секретарь владеет достоверной информацией о том, что иностранные должностные лица причастны к значительной коррупции или грубого нарушения прав человека, эти лица и их ближайшие родственники не имеют права въезда в Соединенные Штаты.

Таким образом, санкции введены также против жены Дако и двух его детей.

"Сегодняшние действия являются сильным сигналом того, что Соединенные Штаты поддерживают борьбу с коррупцией во всем мире", - заявили в Госдепе.

Ранее Дако, что принадлежит к правящей Социалистической партии Албании, обвиняли в причастности к покупке голосов избирателей во время выборов 2017 года и сотрудничестве с организованной преступностью.