КНДР вдруге за тиждень запустила дві балістичні ракети

Північна Корея у середу запустила дві балістичні ракети малої дальності біля свого східного узбережжя, це вже другий такий запуск за тиждень.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BBC.

Пуски ракет відбулися о 05:06 та 05:27 за місцевим часом в районі порту Вонсан. Ракети пролетіли 250 км і досягли висоти 30 км перед тим, як впасти в Японське море

Міністр оборони Південної Кореї заявив, що тип ракет відрізнявся від тих, що були запущені минулого тижня.

Шість днів тому Північна Корея запустила дві ракети малої дальності, одна з них пролетіла близько 690 км, а друга - 430 км.

До липневих запусків в останній раз Північна Корея провела серйозне випробування зброї на початку травня.

Запуски відбулися через кілька тижнів після того, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин і президент США Дональд Трамп погодилися відновити переговори щодо програм КНДР в області ядерної зброї і економічних санкцій.

Їх несподівана зустріч в демілітаризованій зоні між двома Кореями в кінці червня відродила надії на прогрес після невдалого другого саміту у В'єтнамі в лютому.