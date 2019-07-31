КНДР во второй раз за неделю запустила две баллистические ракеты

Северная Корея в среду запустила две баллистические ракеты малой дальности у своего восточного побережья, это уже второй такой запуск за неделю.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Пуски ракет прошли в 5:06 и 5:27 по местному времени в районе порта Вонсан. Ракеты пролетели 250 км и достигли высоты 30 км перед тем, как упасть в Японское море

Министр обороны Южной Кореи заявил, что тип ракет отличался от тех, что были запущены на прошлой неделе.

Шесть дней назад Северная Корея запустила две ракеты малой дальности, одна из них пролетела около 690 км, а вторая - 430 км.

До июльских запусков в последний раз Северная Корея провела серьезное испытание оружия в начале мая.

Запуски состоялись через несколько недель после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп согласились возобновить переговоры по программам КНДР в области ядерного оружия и экономических санкций.

Их неожиданная встреча в демилитаризованной зоне между двумя Кореями в конце июня возродила надежды на прогресс после неудачного второго саммита во Вьетнаме в феврале.