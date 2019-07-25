КНДР провела запуск двох ракет малої дальності
Північна Корея в четвер запустила дві ракети ближнього радіуса дії в морі біля свого східного узбережжя.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.
Запуск підтвердив Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS). За повідомленням JCS, КНДР випустила ракети в 5:34 і 5:57 з Вонсана в Східне море. Вони пролетіли близько 430 кілометрів і досягли висоти 50 кілометрів.
"Наші військові уважно стежать за ситуацією на випадок додаткових пусків, зберігаючи при цьому стан готовності", - йдеться в повідомленні.
JCS додав, що органи розвідки Південної Кореї і США аналізують, які саме ракети запустив Пхеньян.
Міністр оборони Японії Такеші Івая заявив журналістам, що запуск став "вкрай сумною" подією. "Якщо це були балістичні ракети, це порушення резолюції Ради Безпеки ООН", - сказав Івая.
Агентство Kyodo з посиланням на неназване джерело в уряді Японії заявило, що ракети впали в море до того, як досягли виняткової економічної зони Японії, і не становили загрози.
В останній раз Північна Корея провела серйозне випробування зброї на початку травня.
Запуски відбулися через кілька тижнів після того, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин і президент США Дональд Трамп погодилися відновити переговори щодо програм КНДР в області ядерної зброї і економічних санкцій.
Їх несподівана зустріч в демілітаризованій зоні між двома Кореями в кінці червня відродила надії на прогрес після невдалого другого саміту у В'єтнамі в лютому.