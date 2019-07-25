КНДР провела запуск двох ракет малої дальності

Північна Корея в четвер запустила дві ракети ближнього радіуса дії в морі біля свого східного узбережжя.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Запуск підтвердив Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS). За повідомленням JCS, КНДР випустила ракети в 5:34 і 5:57 з Вонсана в Східне море. Вони пролетіли близько 430 кілометрів і досягли висоти 50 кілометрів.

"Наші військові уважно стежать за ситуацією на випадок додаткових пусків, зберігаючи при цьому стан готовності", - йдеться в повідомленні.

JCS додав, що органи розвідки Південної Кореї і США аналізують, які саме ракети запустив Пхеньян.

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Міністр оборони Японії Такеші Івая заявив журналістам, що запуск став "вкрай сумною" подією. "Якщо це були балістичні ракети, це порушення резолюції Ради Безпеки ООН", - сказав Івая.

Агентство Kyodo з посиланням на неназване джерело в уряді Японії заявило, що ракети впали в море до того, як досягли виняткової економічної зони Японії, і не становили загрози.

В останній раз Північна Корея провела серйозне випробування зброї на початку травня.

Запуски відбулися через кілька тижнів після того, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин і президент США Дональд Трамп погодилися відновити переговори щодо програм КНДР в області ядерної зброї і економічних санкцій.

Їх несподівана зустріч в демілітаризованій зоні між двома Кореями в кінці червня відродила надії на прогрес після невдалого другого саміту у В'єтнамі в лютому.