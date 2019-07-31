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SkyUp в жовтні відкриє рейси у Чехію з трьох українських міст

Середа, 31 липня 2019, 12:13

Лоукостер SkyUp у жовтні відкриє три регулярних маршрути з Києва, Львова та Харкова у міста Чехії.

Як пише Європейська правда", про це avianews.com повідомили в авіакомпанії.

З 17 жовтня лоукостер запустить рейси з Харкова і Львова до Праги. За обома напрямками польоти будуть виконуватися два рази на тиждень у четвер та в неділю.

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Мінімальна ціна квитків з урахуванням перевезення тільки ручної поклажі на маршрут Львів-Прага стартує від 992 грн в один бік, на маршрут Харків-Прага — від 1501 грн.

З 22 жовтня SkyUp полетить з Києва в чеське місто Пардубіце, розташоване за 125 км від Праги. Вильоти будуть здійснюватися тричі на тиждень по вівторках, п'ятницях і неділях. Мінімальна вартість квитків починається від 1247 грн в одну сторону за безбагажним тарифом.

Для пасажирів, які прямують до Праги, SkyUp має намір організувати автобус з аеропорту Пардубіце. Він відправлятиметься до чеської столиці через пів години після прибуття рейсу з Києва. Заявлена ​​SkyUp вартість квитків на трансфер складе 3 євро в одну сторону і 5 євро туди-назад.

Авіаквитки в міста Чехії вже доступні для бронювання на сайті авіакомпанії і в агентствах.

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