Роковини Волині, смерть сенатора Ліндсі Грема, 50 тисяч дронів для ЗСУ: все за вихідні

У Польщі вважають, що Росія щось готує, а Фінляндія отримала від РФ офіційне повідомлення про закриття залізничних пунктів пропуску.

За даними ЗМІ, посол України в США Ольга Стефанішина залишає посаду, а Єврокомісія остаточно підтвердила відкликання гранту Венеціанській бієнале у зв’язку з відновленням роботи російського павільйону на бієнале.

Все важливе і цікаве за вихідні, 11 та 12 липня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Сікорський: Росія щось готує

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський вважає, що Росії бракує засобів, щоб зараз атакувати Польщу, втім Москва може вдатися до провокацій проти країни.

Він висловив сподівання, що викриття намірів Росії змусить її відмовитися від цих планів.

"Саме тому ми надсилаємо росіянам сигнал: ми знаємо, що вони щось готують, так само як це було перед вторгненням в Україну. І, заздалегідь викриваючи їхні наміри, я сподіваюся, що нам вдасться переконати їх відмовитися від своєї агресивної позиції", – додав посадовець.

Раніше Сікорський висловлював думку, що Росія організує "операцію під чужим прапором", щоб виправдати напад на країну-члена НАТО.

Фінляндія отримала від РФ офіційне повідомлення про закриття залізничних пунктів пропуску. Крім того, у Фінляндії включать протидію дронам до програми підготовки призовників.

Країни Балтії висловили РФ протест через поширення фейків.

В ультраправій "Альтернативі для Німеччини" закликають канцлера Фрідріха Мерца до контактів з Путіним.

До речі, у Румунії кажуть, що знищили п’ять морських дронів у Чорному морі.

50 тисяч дронів для ЗСУ

За даними Reuters, німецький уряд виділив 90 млн євро на фінансування закупівлі 50 000 українських безпілотників Shrike для потреб Сил оборони.

Контракт стосується постачання FPV-дронів Shrike, виготовлених великим українським виробником SkyFall та оснащених програмним забезпеченням американської оборонно-технологічної компанії Auterion. Ці безпілотники призначені для автономного відстеження та ураження рухомих цілей на завершальному етапі польоту.

У суботу стало відомо, що американський сенатор Ліндсі Грем у межах свого візиту в Україну відвідав виробництво оборонної компанії SkyFall, що виготовляє багато відомих моделей дронів різного призначення.

Грему показали процеси розробки та виготовлення важких дронів-бомберів Vampire, FPV-дронів Shrike різних модифікацій і перехоплювачів "Шахедів" P1-SUN.

За словами сенатора, він назвав побачене виробництво одним з найбільш передових у світі і зауважив, що для США "було б великою помилкою" не співпрацювати з Україною у сфері безпілотників.

А американський конгресмен Майкл Маккоул в інтерв’ю Bloomberg під час перебування в Україні заявив, що Україна зможе виробляти ракети до Patriot навіть швидше за США.

Смерть Ліндсі Грема

У неділю вранці за київським часом стало відомо, що Ліндсі Грем, багаторічний сенатор-республіканець від Південної Кароліни, помер.

Згідно із заявою, Грем помер внаслідок короткої та раптової хвороби.

Телеканал NBC News повідомив, що до своєї смерті у сенатора не спостерігалося жодних ознак нездужання.

У неділю він мав виступити в програмі NBC News "Meet the Press".

Президент США Дональд Трамп зазначив, що Грем був "одним з найвидатніших людей і сенаторів, яких я коли-небудь знав".

"Він завжди працював і був справжнім американським патріотом. Ми будемо дуже сумувати за Ліндсі. Подробиці та інформація про поховання будуть оголошені пізніше", – додав президент США.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв’язку зі смертю американського сенатора-республіканця Ліндсі Грема, зазначивши, що "Америка і світ втратили рішучого лідера".

"Ми завжди будемо особливо вдячні за слова поваги до нашого народу та до сміливості захисників України", – зазначив він.

Польща відзначила роковини Волині

Посол України у Польщі Василь Боднар вшанував жертв Волинської трагедії. Він поклав вінок до меморіалу у Волинському сквері у Варшаві.

"Для нас сьогодні важливо і є нашим обов’язком, щоб ми вшановували цю пам’ять, пам’ятали історію, але також працювали над тим, щоб майбутнє було не проблемним, щоб майбутнє було спільним, у спільному європейському домі", – прокоментував посол.

Боднар зазначив, що гідне вшанування пам’яті кожного із загиблих є спільним обов’язком для двох країн.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у суботу, 11 липня, відвідав Волинську область, щоб взяти участь у вшануванні пам’яті загиблих у регіоні під час Другої світової війни.

Він говорив про важливість примирення й недопустимість "спіралі ненависті".

Виступаючи з промовою у містечку Олика, Косіняк-Камиш зазначив, що меморіальні заходи мають на меті "пам’ятати і лишити застереження, щоб між українським і польським народами більш ніколи не сталось нічого подібного".

Міністр зауважив, що для польської сторони дуже важливі ексгумації та гідне поховання загиблих.

До речі, голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Олександр Алфьоров запевнив, що пошук поховань жертв Волинської трагедії триватиме.

Міністр оборони Польщі також розповів про прогрес в реалізації угоди, згідно з якою Україна має отримати польські винищувачі МІГ-29 в обмін на технології у сфері безпілотних систем.

Польський прем’єр Дональд Туск виступив із зверненням з нагоди Національного дня пам’яті жертв Волинської трагедії, в якому наголосив на необхідності зберігати солідарність, яка "ґрунтується на правді, пам’яті та надії".

Польський прем’єр Дональд Туск виступив із зверненням з нагоди Національного дня пам’яті жертв Волинської трагедії, в якому наголосив на необхідності зберігати солідарність, яка "ґрунтується на правді, пам’яті та надії".

"У Варшаві буде створена стіна пам’яті з вічним вогнем, на якій будуть викарбувані та ідентифіковані імена кожної знайденої й упізнаної жертви. Республіка Польща не забуде жодного з них", – додав він.

Туск підкреслив, що "пам’ять не може бути знаряддям ненависті", а "відповіддю на націоналізм не може бути ще більший націоналізм".

Президент Польщі Кароль Навроцький у день пам'яті Волині закликав заборонити законом червоно-чорний прапор, а кандидат у прем’єр-міністри від основної опозиційної партії Польщі "Право і справедливість" Пшемислав Чарнек анонсував резолюцію, якою уряд закликатимуть не пускати Україну до ЄС до вирішення історичних суперечок довкола Волинської трагедії.

Туреччина віддає С-400

У Конгресі США кажуть, що проблема С-400 досі заважає Туреччині отримати F-35.

Bloomberg пише, що Туреччина прагне отримати згоду Росії на передачу третій країні придбаних раніше зенітно-ракетних комплексів С-400, щоб розчистити шлях для закупівлі винищувачів F-35 американського виробництва.

Анкара виступила з цією ініціативою в останні тижні, всього через кілька місяців після того, як президент Реджеп Таїп Ердоган запропонував повернути комплекси С-400 Росії.

Турецький міністр закордонних справ Хакан Фідан сподівається, що незабаром Туреччина досягне результату.

Удари по Ірану

США оголосили про третю хвилю ударів по Ірану у відповідь на атаку іранських військових на комерційне судно в Ормузькій протоці.

Центральне командування США (CENTCOM) заявило, що американські збройні сили готові забезпечити свободу судноплавства через Ормузьку протоку, попри погрози та напади з боку Ірану.

"Ормузька протока відкрита для всіх суден, які прагнуть законно пройти цим міжнародним водним шляхом. Американські збройні сили дислоковані в цьому районі та готові забезпечити збереження свободи судноплавства попри безпідставну агресію, перешкоди, погрози та свавільні заяви з боку Ірану", – заявили в Центральному командуванні.

Крім того, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп залишив інструкції на випадок, якщо Іран його вб’є.

Решта новин

Агентство "Інтерфакс-Україна" повідомило, що посол України в США Ольга Стефанішина залишає посаду.

Європейська комісія остаточно підтвердила відкликання гранту в розмірі 2 млн євро, який було виділено Венеціанській бієнале на трирічний період 2025–2028 років.

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