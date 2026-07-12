Президент Німеччини захистив реконструкцію своєї резиденції вартістю мільярд євро

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає необхідністю реконструкцію палацу Бельвю, що є його офіційною резиденцією, вартістю близько мільярда євро.

Його цитує Der Spiegel, пише "Європейська правда".

Штайнмаєр наполягає, що без реконструкції ця 250-літня будівля не може використовуватися як президентська резиденція.

Реконструкцію палацу Бельвю оцінюють у близько мільярд євро. Раніше оприлюднені плани оцінювали вартість ремонту у 600 млн євро.

Штайнмаєр зазначив, що у будівлі, серед іншого, обмежена опорна здатність перекриттів. Окрім самого палацу, реконструкції піддаються також кілька допоміжних будівель. Після завершення робіт комплекс планується експлуатувати з дотриманням принципів кліматичної нейтральності.

Цього тижня президент Німеччини переїхав до тимчасової резиденції в районі Шпреебоген у Берліні через ремонтні роботи у Бельвю. З огляду на тривалість робіт та масштаб реконструкції, ймовірно, наступник Штайнмаєра проведе весь п’ятирічний термін повноважень у тимчасовій резиденції.

Президентський термін Штайнмаєра закінчується навесні 2027 року, а термін виконання робіт оцінюють у вісім років.

Писали, що на початку лютого депутатам обох палат британського парламенту запропонували варіанти реставрації вартістю майже 40 млрд фунтів стерлінгів Вестмінстерського палацу, де відбуваються засідання законодавців.

Також повідомляли, що Букінгемський палац припинив проводити прийняття іноземних лідерів через ремонт до 2027 року.