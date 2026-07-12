Патріарха Кирила та засновника "Лукойл" виключили з проєкту 21-го пакета санкцій ЄС проти РФ

Імена патріарха Російської православної церкви Кирила та засновника російської нафтової компанії "Лукойл" Вагіта Алекперова були виключені з проєкту нового, 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі стало відомо з дипломатичних джерел, обізнаних з перебігом дискусій.

Патріарх РПЦ Кирил та засновник "Лукойла" Алекперов виключені з проєкту 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти РФ на вимогу Болгарії, повідомили "ЄвроПравді" дипломати кількох держав ЄС.

Також стало відомо, що найбільш проблемні питання пакета санкцій вже вирішені: на жаль, багато в чому, у бік послаблення.

Так, заборону на вʼїзд в ЄС російських бойовиків значно скоротять у спектрі застосування; пропозицію заборони імпорту в ЄС тріски, минтая та деяких інших видів риби з ЄС виключать з проєкту пакета санкцій взагалі; також не буде реалізований план жорстких обмежень щодо скрапленого газу походженням з РФ та відповідного виду танкерів.

Позитивною новиною стала принципова домовленість держав-членів ЄС щодо необхідності тимчасового замороження цінової стелі на російську нафту на рівні 44,1 долари за баррель.

Серед невирішених питань – ще після попереднього засідання Комітету постійних представників (Coreper) у пʼятницю, 10 липня, стало відомо про те, що Австрія поновила свою вимогу щодо зняття санкційних обмежень та розмороження активів російської інвестиційної компанії Rasperia, яку повʼязують з російським олігархом Олегом Дерипаскою, та яка має мільярдні судові претензії до дочірньої компанії одного з австрійських банків Raiffeisen.

Як повідомляла "Європейська правда", посли ЄС досі не змогли дійти згоди щодо змісту нового, 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Раніше "ЄвроПравда" з посиланням на власні джерела вже прогнозувала, що 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії можуть затвердити 13 липня під час засідання міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, але в "полегшеному" вигляді, зокрема, без імені патріарха РПЦ Кирила в санкційному списку.

Болгарія вимагала вилучення патріарха Кирила з 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії, пізніше до неї приєдналася Італія.

Питання зняття санкцій з активів, пов’язаних з російським олігархом Олегом Дерипаскою, востаннє публічно піднімалося у жовтні 2025 року, під час обговорення 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Raiffeisen зберіг найбільшу серед західних банків присутність у Росії після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року, хоча й намагався продати свій російський підрозділ.