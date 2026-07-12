Франція зупинила три ядерні реактори через спеку

Франція у неділю зупинила роботу трьох ядерних реакторів через посилену спеку, потужність ще восьми реакторів була суттєво знижена.

Про це повідомило Le Fiagro, пише "Європейська правда".

Рішення про зупинку реакторів спрямоване на обмеження шкоди, спричиненої теплом води, яка скидається електростанціями, для водних екосистем.

На тлі нової хвилі спеки французький енергетичний оператор EDF ухвалив рішення про зупинку ядерних реакторів на атомній електростанції в Гольфеші на берегах Гаронни, у Бюже на річці Рона та на АЕС Шуу на річці Маас.

Франція має 57 ядерних реакторів, які забезпечують приблизно 70% виробництва електроенергії. Усі вони розташовані поблизу річки або моря для полегшення охолодження.

Управління з ядерної безпеки та радіаційного захисту (ASNR) встановлює граничні значення температури води для кожного об'єкта. Будь-яка хвиля спеки, як та, що почалася 4 липня, призводить до скорочення виробництва електроенергії.

Як повідомлялося, 12 липня у Франції для 37 департаментів діє "червоний" рівень попередження про екстремальну спеку. Синоптики прогнозують погіршення погодних умов, яке може спровокувати поширення лісових пожеж. Через нову хвилю спеки, яка охопила Францію, у країні скоротили роботу деяких туристичних пам’яток та скасували феєрверки до Дня взяття Бастилії у низці міст.

Повідомлялося, що на тлі нової хвилі спеки французький уряд активував екстрений план, а президент Емманюель Макрон закликав бути особливо обережними з вогнем на тлі підвищеної пожежної небезпеки.

Під час попередньої хвилі спеки, яка охопила Францію наприкінці червня, також призупиняли роботу двох ядерних реакторів.