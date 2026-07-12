Британія та Франція збільшать персонал на прикордонному контролі через нові правила ЄС

Франція та Велика Британія домовилися збільшити чисельність персоналу на прикордонному контролі у відповідь на попередження про хаос у подорожах, спричинений новою системою ЄС щодо в'їзду-виїзду (EES).

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

Очікується, що наступного тижня на початку літнього сезону відпусток різко зростуть перебої на переправах через Ла-Манш. Британські депутати попередили, що якщо не буде виправлено систему в'їзду-виїзду ЄС або призупинено перевірки, то туристів очікує "повний хаос і кілометри заторів".

У відповідь міністерка транспорту Великої Британії Гайді Александер оголосила про фінансування у розмірі 20 мільйонів фунтів стерлінгів, яке допоможе зменшити затримки на прикордонних переправах.

Міністерство заявило, що ці кошти збільшать пропускну здатність для обробки транспортних засобів, скоротять час очікування та зменшать затори.

За словами міністерки, її французький колега Філіп Табаро погодився, що високий рівень ресурсного забезпечення прикордонних пунктів є важливим для досягнення більш плавних подорожей протягом літнього періоду.

Таким чином, прикордонна поліція Франції запропонувала розмістити більше своїх співробітників на території Британії, щоб забезпечити краще укомплектування паспортних кабін на станціях Довер, Фолкстоун та Сент-Панкрас, звідки відправляються поїзди Eurostar. Точний обсяг будь-яких кадрових зобов'язань з боку Парижа незрозумілий.

Міністерство транспорту Британії зазначило, що перевірки пасажирів автобусів та вантажівок можуть проводитися французькою прикордонною поліцією на британській території.

Раніше повідомлялося, що коаліція з дев'яти країн ЄС, серед яких Франція, закликає Брюссель продовжити термін дії надзвичайної гнучкості для системи в'їзду-виїзду, стверджуючи, що блок ще не готовий поступово скасовувати чинні запобіжні заходи.

Лист дев’ятьох країн з'явився на тлі того, як аеропорти та авіакомпанії б'ють на сполох через те, що нова система спричиняє довгі черги та збої в роботі під час літнього туристичного сезону.

Перед цим ЄС відхилив заклик авіаційної галузі призупинити впровадження нових біометричних прикордонних перевірок після того, як ця суперечлива система спричинила хаос в аеропортах та на сухопутних прикордонних пунктах.

Про те, як почалося застосування нової системи, читайте у статті: Реформа на межі колапсу: які проблеми показав перший день нових правил в'їзду в ЄС.