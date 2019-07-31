Іноземні кадри останні 5 років давали ВВП Польщі 0,5% росту - ЗМІ

Внесок іммігрантів, зокрема українців, у зростання ВВП Польщі становив у середньому 0,5% на рік протягом останніх п’яти років.

Такою є оцінка економістів банку Citi Handlowy, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Business Insider Polska.

Найбільше польська економіка змогла здобути завдяки працівникам з-за кордону у 2017 році - майже 1% зростання.

За оцінками Нацбанку Польщі, українські кадри забезпечують 0,3-0,9% зростання ВВП.

"Звичайно, не так, щоб загальна пропозиція робочої сили зросла лише завдяки українцям. Зрештою, відбулося паралельне зниження рівня безробіття та зростання професійної активності поляків. Однак 0,3-0,9% до зростання ВВП на рік дає приплив робітників з України", - кажуть аналітики.

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Водночас кадровики прогнозують зростання браку робочої сили і закликають полегшити правила працевлаштування українців.

Citi Research

Економісти Citi більш оптимістичні. На їхню думку, потік імміграції вже почав слабшати. Враховуючи це, а також більше відкриття Німеччини до нових мігрантів, у наступні роки можна очікувати зменшення кількості іноземних працівників у Польщі, прогнозують вони.

Однак, за їхніми словами, ризик раптового відтоку іммігрантів оцінюється як низький . "Ми очікуємо скорочення кількості працівників, які не є з країни-члена ЄС, приблизно на 5-10% у 2020 році", - підраховують експерти.

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