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У ЄС не забули, що організатори нападу на Гандзюк досі не покарані

Середа, 31 липня 2019, 17:35

У ЄС не забули, що організаторів нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк досі не притягнули до відповідальності.

Про це заявив єврокомісар з питань європейської політики сусідства і переговорів про розширення Йоганнес Ган, повідомляє "Європейська правда".

"На хоробру громадську активістку Катерину Гандзюк в цей день рік тому напали з кислотою, і пізніше вона загинула через свої серйозні травми. Вона не забута, у мене в кабінеті є її фотографія", - написав Ган у своєму Twitter.

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"І ми не забуваємо, що організаторів нападу досі не притягнули до відповідальності", - додав він.

 
Twitter Йоганнесa Ганa

31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з опіками 40% тіла, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.

За цей час покарання отримали лише виконавці злочину, а організатори і досі залишаються на волі.

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