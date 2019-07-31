В ЕС не забыли, что организаторы нападения на Гандзюк до сих пор не наказаны

В ЕС не забыли, что организаторов нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк до сих пор не привлекли к ответственности.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан, сообщает "Европейская правда".

"На храбрую общественную активистку Екатерину Гандзюк в этот день год назад напали с кислотой, и позже она скончалась из-за серьезных травм. Она не забыта, у меня в кабинете есть ее фотография", - написал Хан в своем Twitter.

"И мы не забываем, что организаторов нападения до сих пор не привлекли к ответственности", - добавил он.

Twitter Йоханнесa ханa

31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с ожогами 40% тела, а через три месяца умерла в больнице после многих операций.

За это время наказания получили только исполнители преступления, а организаторы до сих пор остаются на свободе.