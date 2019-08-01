Президент Швейцарії: швидкого прогресу щодо угоди з ЄС не буде

Президент Швейцарії Уелі Маурер висловив припущення, що до завершення роботи чинної Європейської комісії наприкінці жовтня угода про партнерство з ЄС укладена не буде.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"На мій погляд, цього недостатньо (часу)", - заявив Маурер, член правої та скептично налаштованої до ЄС Народної партії Швейцарії.

"Не має значення, це осінь чи наступна весна. У нас є час, і нам також потрібен час, щоб ми справді отримали щось, що ми можемо пояснити, зрозуміти і що служить (інтересам) Швейцарії", - сказав він.

Через глухий кут у переговорах з 1 липня Брюссель припинив визнання швейцарських правил фондових бірж, які дозволяють інвесторам з ЄС торгувати в Швейцарії.

Швейцарці помстилися, заборонивши фондовим біржам ЄС торгувати швейцарськими акціями.

"Переговори не будуть легшими, особисто це може трохи послабитись", - сказав Маурер, коментуючи зміну керівництва Єврокомісії та своє знайомство з новою президенткою Урсулою фон дер Ляєн.

Обсяги акцій Швейцарії зросли в цьому місяці до найвищого за останні роки рівня, оскільки заборона змусила учасників ринку вийти на внутрішню біржу.

За проєктом договору, Швейцарія, яка не є членом ЄС, приймає правила єдиного ринку ЄС, а громадяни ЄС у Швейцарії користуються тими ж правами, що і в їхніх країнах. Це відкрило б можливість нових торгівельних угод. Критики заявляють, що договір може підірвати високу заробітну плату і умови праці в країні.