Італійського активіста, який був у розшуку з 2001 року, затримали у Франції

Італійський активіст, засуджений до 13 років в'язниці в Італії і розшукуваний 2001 року, був заарештований в Бретані і поміщений у в'язницю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Після 18 років у бігах цей італієць був "арештований у четвер, 8 серпня, в Морбіані на підставі двох європейських ордерів на арешт, виданих прокурорами Мілана і Генуї.

Ордери на арешт були видані після кримінальних звинувачень, винесених судами цих міст.

Ці два вироки були пов'язані з його участю в антиглобалістських протестах під час саміту G8 в Генуї в липні 2001 року, коли був убитий один з протестувальників.

Група підтримки під назвою "Підтримка Вінченцо" підтвердила, що заарештований італієць - це Вінченцо Веккі, який жив протягом декількох років у місті недалеко від Рошфор-ан-Терр, де був створений цей колектив жителів.

За даними групи, Вінченцо Веккі був засуджений в Італії за "розорення і грабіж" на G8 в Генуї, правосуддя також звинуватило його в участі в антифашистській несанкціонованій демонстрації в Мілані в березні 2006 року. Група заявила, що італієць "вирішив втекти від цього несправедливого і непропорційного вироку". "Він вже 8 років живе на нашій території і повністю інтегрувався в місцеве життя", - кажуть у його групі підтримки.

Зараз чоловік перебуває під вартою в очікуванні подальших рішень органів правосуддя, які можуть бути оголошені вже 14 серпня.