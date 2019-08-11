Итальянского активиста, который был в бегах с 2001 года, задержали во Франции

Итальянский активист, приговоренный к 13 годам тюрьмы в Италии и разыскиваемый 2001 года, был арестован в Бретани и помещен в тюрьму.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

После 18 лет в бегах этот итальянец был арестован в четверг, 8 августа, в Морбиане на основании двух европейских ордеров на арест, выданных прокурорами Милана и Генуи.

Ордера на арест были выданы после уголовных обвинений, вынесенных судами этих городов.

Эти два предложения были связаны с его участием в антиглобалистская протестах во время саммита G8 в Генуе в июле 2001 года, когда был убит один из протестующих.

Группа поддержки под названием "Поддержка Винченцо" подтвердила, что арестованный итальянец - это Винченцо Векки, который жил в течение нескольких лет в городе недалеко от Рошфор-ан-Терр, где был создан этот коллектив жителей.

По данным группы, Винченцо Векки был осужден в Италии за "разорение и грабеж" на G8 в Генуе, правосудия также обвинило его в участии в несанкционированной антифашистской демонстрации в Милане в марте 2006 года. Группа заявила, что итальянец "решил сбежать от этого несправедливого и непропорционального приговора". "Он уже 8 лет живет на нашей территории и полностью интегрировался в местную жизнь", - говорят в его группе поддержки.

Сейчас мужчина находится под стражей в ожидании дальнейших решений органов правосудия, которые могут быть объявлены уже 14 августа.