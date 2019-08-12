Чоловік і дитина зникли безвісти після потужної бурі у Швейцарії

37-річний чоловік та шестирічна дівчинка зникли безвісти після того, як їхню машину змило в річку струмом бруду внаслідок раптової повені на південному заході Швейцарії.

Про це заявила поліція кантону Вале, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Шторм та бруд у ніч на неділю призвели до переповнення річки Лосенце поблизу міста Шамосон, куди потрапили також два транспортних засоби. Один з них, який був порожнім, пізніше знайшли понівеченим.

Річка Лосенце зображена після повені у Шамосоні REUTERS

Це сталося майже рік після того, як величезний грязьовий потік поглинув частину Шамосона.

Вчені, які вивчають зміни клімату, кажуть, що екстремальні погодні явища, зокрема повені та спека, стають частішими через глобальне потепління.