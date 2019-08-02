Науковці пов’язали екстремальну спеку в Європі з глобальним потеплінням

Спека, яка побила температурні рекорди в Західній Європі минулого місяця, була спричинена кліматичними змінами антропогенного походження.

Про це йдеться у дослідженні групи європейських науковців, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

"Які будуть наслідки для сільського господарства? Яким буде вплив на водні ресурси?- сказав Робер Вотар з Інституту П'єра Симона Лапласа у Франції. "Це дійсно створить напруженість у суспільстві, з якою ми, можливо, впораємося не так добре" – зазначив він.

У доповіді робиться висновок, що спека в кінці липня "над континентальною Західною Європою була настільки екстремальною, що спостережувані величини були б вкрай малоймовірні без зміни клімату".

Науковці вважають, що без антропогенного фактора температурні значення у країнах, де були побиті рекорди, були б на 1,5-3 градуси Цельсія нижчими.

Вчені заявили, що рекордні температури, зафіксовані у Франції та Нідерландах, зараз можуть спостерігатися кожні 50-150 років. Без "впливу людини на клімат" такі температури, ймовірно, траплялися б менше одного разу в 1000 років.

Вотар сказав, що Європі потрібно звикнути до таких теплових хвиль, які, ймовірно, стануть більш частими та інтенсивними.

У той час як хвиля спеки в Західній Європі після декількох днів ослабла, екстремальні температури перемістилися на північ і викликають масові танення льоду в Гренландії і Арктиці.