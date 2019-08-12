Мужчина и ребенок пропали без вести после мощной бури в Швейцарии
Понедельник, 12 августа 2019, 13:15
37-летний мужчина и шестилетняя девочка пропали без вести после того, как их машину смыло в реку грязевым потоком в результате внезапного наводнения на юго-западе Швейцарии.
Об этом заявила полиция кантона Вале, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Шторм и грязь в ночь на воскресенье привели к переполнению реки Лосенце вблизи города Шамосон, куда попали также два транспортных средства. Одно из них, которое было пустым, позже нашли изуродованным.
Это произошло почти через год после того, как огромный грязевой поток поглотил часть Шамосона.
Ученые, изучающие изменения климата, говорят, что экстремальные погодные явления, в частности наводнения и зной, учащаются из-за глобального потепления.
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