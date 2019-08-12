Мужчина и ребенок пропали без вести после мощной бури в Швейцарии

37-летний мужчина и шестилетняя девочка пропали без вести после того, как их машину смыло в реку грязевым потоком в результате внезапного наводнения на юго-западе Швейцарии.

Об этом заявила полиция кантона Вале, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Шторм и грязь в ночь на воскресенье привели к переполнению реки Лосенце вблизи города Шамосон, куда попали также два транспортных средства. Одно из них, которое было пустым, позже нашли изуродованным.

Река Лосенце после наводнения в Шамосоне REUTERS

Это произошло почти через год после того, как огромный грязевой поток поглотил часть Шамосона.

Ученые, изучающие изменения климата, говорят, что экстремальные погодные явления, в частности наводнения и зной, учащаются из-за глобального потепления.