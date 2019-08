Поблизу Британії вдруге за тиждень перехопили російські військові літаки

Винищувачі ВПС Британії вдруге за тиждень піднялися на перехоплення російських військових літаків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення ВПС Британії.

12 серпня винищувачі ВПС Typhoon знову піднялися на перехоплення російських літаків. Два Ту-142 Bear були помічені на радарах, коли вони наближалися до повітряного простору Британії. Літаки були перехоплені і супроводжені винищувачами з бази Лоссімут", - йдеться у повідомленні ВПС у Twitter.

RAF Typhoons scrambled again on 12th August to intercept Russian aircraft. Two Tupolev Tu-142 Bears were seen on radar approaching UK airspace. The Bears were intercepted and shadowed by Typhoons from @RAFLossiemouth, supported by a Voyager tanker from @RAFBrizeNorton. pic.twitter.com/HIy2SZOnqw