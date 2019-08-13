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Поблизу Британії вдруге за тиждень перехопили російські військові літаки

Вівторок, 13 серпня 2019, 12:30

Винищувачі ВПС Британії вдруге за тиждень піднялися на перехоплення російських військових літаків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення ВПС Британії.

12 серпня винищувачі ВПС Typhoon знову піднялися на перехоплення російських літаків. Два Ту-142 Bear були помічені на радарах, коли вони наближалися до повітряного простору Британії. Літаки були перехоплені і супроводжені винищувачами з бази Лоссімут", - йдеться у повідомленні ВПС у Twitter.

Повітряний простір Британії російські літаки не порушили.

Востаннє британські винищувачі піднімалися на перехоплення російських військових літаків минулого тижня.

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