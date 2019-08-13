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Возле Великобритании второй раз за неделю перехватили российские военные самолеты

Вторник, 13 августа 2019, 12:30

Истребители ВВС Великобритании во второй раз за неделю поднялись на перехват российских военных самолетов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение ВВС Великобритании.

12 августа истребители ВВС Typhoon снова поднялись на перехват российских самолетов. Два Ту-142 Bear были замечены на радарах, когда они приближались к воздушному пространству Великобритании. Самолеты были перехвачены и сопровождены истребителями с базы Лоссимут", - говорится в сообщении ВВС в Twitter.

Воздушное пространство Великобритании российские самолеты не нарушили.

Последний раз британские истребители поднимались на перехват российских военных самолетов на прошлой неделе.

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