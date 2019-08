Возле Великобритании второй раз за неделю перехватили российские военные самолеты

Истребители ВВС Великобритании во второй раз за неделю поднялись на перехват российских военных самолетов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение ВВС Великобритании.

12 августа истребители ВВС Typhoon снова поднялись на перехват российских самолетов. Два Ту-142 Bear были замечены на радарах, когда они приближались к воздушному пространству Великобритании. Самолеты были перехвачены и сопровождены истребителями с базы Лоссимут", - говорится в сообщении ВВС в Twitter.

RAF Typhoons scrambled again on 12th August to intercept Russian aircraft. Two Tupolev Tu-142 Bears were seen on radar approaching UK airspace. The Bears were intercepted and shadowed by Typhoons from @RAFLossiemouth, supported by a Voyager tanker from @RAFBrizeNorton. pic.twitter.com/HIy2SZOnqw