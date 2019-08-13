Чисельність армії Польщі має зрости до 200 тисяч солдатів - міністр

Міністр національної оборони Маріуш Блащак вважає, що польська армія повинна нараховувати не менше 200 тисяч солдатів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Блащак наголошує, що одним із його пріоритетів є збільшення чисельності армії. Досягнути цієї мети допоможе кампанія "Стань солдатом Республіки Польща", каже міністр. Він нагадав, що нині польська армія нараховує понад 100 тисяч військових.

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"У нас повинно бути принаймні 200 тисяч. Я переконаний, що польська армія повинна нараховувати ще більше солдатів, бо це є гарантом безпеки. Кожен із нас, польок і поляків, може розвиватися тільки тоді, коли Польща в безпеці", - зазначив міністр.

Кампанію "Стань солдатом Республіки Польща" Міністерство національної оборони започаткувало 14 жовтня 2018 року. У ході кампанії, шляхом прямих розмов із населенням, приєднатися до війська заохочують самі солдати.

Як відомо, польська армія переживає дефіцит професійних солдатів та цивільного персоналу, тож Міністерство національної оборони робить усе, щоб привабити людей до служби у війську.