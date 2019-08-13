Президент Литвы: нет морального права на приятные слова Путину

Новый президент Литвы Гитанас Науседа, который вступил в должность месяц назад, считает пока крайне маловероятным контакт с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью литовскому телевидению LRT.

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"О чем нам сейчас говорить с господином президентом России Владимиром Путиным? Пока у нас такая ситуация в Украине, пока у нас продолжается эскалация напряженности во всем регионе, у меня просто нет оснований произносить дипломатичные, приятные словечки, а главное - у меня нет на это морального права", - сказал Науседа.

По его словам, даже Евросоюз расколот из-за отношения к России. Впрочем, Литва, которая граничит с РФ, осознает реальную опасность и риски.

"Сегодня нет места ни для шуток, ни для обмена дипломатическими словечками", - сказал Науседа в преддверии визита в Германию, где он встретится с канцлером Ангелой Меркель. Россия станет важной темой переговоров лидеров.

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По словам президента Литвы, он неоднократно говорил, что не следует провоцировать конфликты и бросаться грозными словами в адрес друг друга.

"Мы общаемся как лидеры цивилизованных государств, и прежде всего, чтобы говорить о чем-то конкретно, должен быть объект разговора", - добавил Науседа.

Как отмечает LRT, сразу после избрания президентом Науседа выступил с заявлением о том, что считает Россию агрессором из-за аннексии Крыма и ее действий на востоке Украины.