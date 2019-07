Президент Литви у телефонній розмові привітав Зеленського з перемогою на виборах в Раду

Президент Литви Гітанас Науседа у телефонній розмові привітав президента Володимира Зеленського з перемогою його партії на дострокових виборах до Верховної ради.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"У телефонній розмові з президентом Зеленським привітав його з перемогою на виборах і побажав відповідально працювати на благо свого народу і країни. Ми обговорили двосторонні відносини, регіональну безпеку та успішне литовсько-українське співробітництво в ЄС та НАТО", - написав Науседа у Twitter.

Phone call w/ @ZelenskyyUa congratulating him on winning the elections and wishing strength to work responsibly for the wellbeing of his people and country. We discussed bilateral relations, regional security and the successful Lithuanian-Ukrainian cooperation in the EU and NATO.