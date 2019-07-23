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Президент Литви у телефонній розмові привітав Зеленського з перемогою на виборах в Раду

Вівторок, 23 липня 2019, 11:04

Президент Литви Гітанас Науседа у телефонній розмові привітав президента Володимира Зеленського з перемогою його партії на дострокових виборах до Верховної ради.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"У телефонній розмові з президентом Зеленським привітав його з перемогою на виборах і побажав відповідально працювати на благо свого народу і країни. Ми обговорили двосторонні відносини, регіональну безпеку та успішне литовсько-українське співробітництво в ЄС та НАТО", - написав Науседа у Twitter.

Раніше партію Зеленського з перемогою привітав і Євросоюз, заявивши, що нова влада відтепер взяла на себе відповідальність за те, що відбувається в Україні.

У Брюсселі також вказали на низку першочергових напрямків реформ: підтримка верховенства права, боротьба з корупцією, енергетика і забезпечення макроекономічної стабільності.

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