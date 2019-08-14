Більше половини німців незадоволені станом демократії у країні

Більше половини громадян Німеччини незадоволені тим, як працює демократія у їхній країні.

Такими є дані дослідження Friedrich Ebert Foundation, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Дослідження показало, що лише 46,6% німців задоволені станом демократії у своїй країні. При цьому на сході Німеччини цей показник ще менший – 35,6%.

53,4% респондентів заявили, що вони невдоволені, як працює демократія у Німеччині.

Автори дослідження зазначають, що чим нижче респонденти оцінюють свій клас, тим нижчою є їхня задоволеність у демократії. Так, серед тих, хто відносить себе до робітничого класу, невдоволеність демократією перевищує 70%, серед середнього і вищого класу 57,5% висловилися на користь демократії.

Якщо говорити про симпатиків певних політичних сил, то серед виборців правлячого блоку ХДС-ХСС 65,4% опитаних задоволені станом демократії у країні. Найменше задоволених у цій формі політичного режиму - серед виборців правопопулістської "Альтернативи для Німеччини", лише 7,2%.