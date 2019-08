Радник Трампа звинуватив РФ у крадіжці технології для гіперзвукової зброї

Радник американського президента з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що російська сторона вкрала багато технологій у США, в тому числі і для створення гіперзвукової зброї.

Про це він сказав в інтерв’ю Voice of America, повідомляє "Європейська правда".

Коли його попросили прокоментувати інцидент на військовому полігоні під Северодвінську, радник Дональда Трампа заявив, що російська сторона витрачає достатньо коштів на оборону, створюючи арсенал за технологіями, багато в чому украденими у США.

"Щось тут явно пішло не так, але це демонструє, що, хоча по економіці Росія порівнювана з Нідерландами, вона все ще витрачає достатньо на оборону, щоб не тільки модернізувати свій ядерний арсенал, але і створити нові види засобів доставки, ракети гіперзвуковим блоком, гіперзвукові ракети, багато в чому вкрадені з американських технологій", — сказав Болтон.

