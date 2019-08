Советник Трампа обвинил РФ в краже технологии для гиперзвукового оружия

Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что российская сторона украла много технологий в США, в том числе и для создания гиперзвукового оружия.

Об этом он сказал в интервью Voice of America, сообщает "Европейская правда".

Когда его попросили прокомментировать инцидент на военном полигоне под Северодвинском, советник Дональда Трампа заявил, что российская сторона тратит достаточно средств на оборону, создавая арсенал за технологиями, во многом украденными у США.

"Что-то здесь явно пошло не так, но это демонстрирует, что, хотя по экономике Россия сравнима с Нидерландами, она все еще тратит достаточно на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создать новые виды средств доставки, ракеты гиперзвуковым блоком, гиперзвуковые ракеты, во многом украденные с американских технологий", — сказал Болтон.

Bolton on Russia's nuclear capability. @VOA Contributor @Greta Van Susteren interviews National Security Adviser John Bolton in which they discussed Russia's technological advances to develop their nuclear weapons. pic.twitter.com/Dm9fLE6uaN