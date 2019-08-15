У Литві стурбовані планами Латвії відкрити кордон для торгівлі електроенергією з РФ

Уряд Латвії схвалив пропозицію Мінекономіки відкрити торгівлю електроенергією між Латвією і Росією, це занепокоїло Литву.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Досі країни Балтії закуповували електроенергію у третіх країн через Литву. Там була відкрита торгівля з Білоруссю. Однак через будівництво Білоруської АЕС, Литва вирішила закрити міжкордонну торгівлю через побоювання щодо небезпеки Островецької АЕС.

Щоб знизити ризики, міністерство економіки Латвії запропонувало відкрити міжкордонну торгівлю між Латвією і Росією.

Це схвилювало литовців. Колишній міністр енергетики Арвідас Секмокас сказав, що електроенергія з Білоруської АЕС буде надходити і в Литву, тільки угоди будуть укладати латиші. Глава парламентської комісії з енергетики і гармонійного розвитку Віргіліюс Подяріс сказав, що новини з Латвії викликають стурбованість і, ймовірно, це відкриє ринок для електрики в Білоруській АЕС.

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Заступник держсекретаря міністерства економіки Латвії Дзінтарс Кауліньш пояснив, що Литва прийняла національне рішення, яке впливає на Латвію і Естонію і у нього є два негативні аспекти. По-перше, закриття кордону Литви і рішення не відкривати інший кордон призведе до зниження обсягу електроенергії і її ціна зросте, принаймні, на 5%.

По-друге, всі три країни Балтії планують до 2025 року стати незалежними від білоруської та російської електрики. Щоб проект синхронізації з Європою пройшов успішно, відносини зі східними сусідами краще не загострювати, вважають у відомстві.

Заступник держсекретаря мінекономіки підкреслив, що перш ніж прийняти це рішення, Латвія проконсультувалася з сусідами та Європейською комісією, однак, їй не вдалося прийти до єдиної думки з Литвою.