В Литве обеспокоены планами Латвии открыть границу для торговли электроэнергией с РФ

Правительство Латвии одобрило предложение Минэкономики открыть торговлю электроэнергией между Латвией и Россией, это обеспокоило Литву.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

До сих пор страны Балтии закупали электроэнергию у третьих стран через Литву. Там была открыта торговля с Беларусью. Однако из-за строительства Белорусской АЭС, Литва решила закрыть межогранную торговлю из-за опасений относительно опасности Островецкой АЭС.

Чтобы снизить риски, министерство экономики Латвии предложило открыть міжкордонну торговлю между Латвией и Россией.

Это взволновало литовцев. Бывший министр энергетики Арвидас Секмокас сказал, что электроэнергия с Белорусской АЭС будет поступать и в Литву, только соглашения будут заключать латыши. Глава парламентской комиссии по энергетике и гармоничного развития Виргилиюс Подяріс сказал, что новости из Латвии вызывают обеспокоенность и, вероятно, это откроет рынок для электричества в Белорусской АЭС.

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Заместитель госсекретаря министерства экономики Латвии Дзинтарс Кауліньш пояснил, что Литва приняла национальное решение, которое влияет на Латвию и Эстонию и у него есть два негативных аспекта. Во-первых, закрытие границы Литвы и решение не открывать другой рубеж приведет к снижению объема электроэнергии и ее цена вырастет, по крайней мере, на 5%.

Во-вторых, все три страны Балтии планируют к 2025 году стать независимыми от белорусского и русского электричества. Чтобы проект синхронизации с Европой прошел успешно, отношения с восточными соседями лучше не обострять, считают в ведомстве.

Заместитель госсекретаря минэкономики подчеркнул, что прежде чем принять это решение, Латвия проконсультировалась с соседями и Европейской комиссией, однако, ей не удалось прийти к единому мнению с Литвой.