Українця у Чехії засудили на 17,5 років за вбивство секс-працівниці

Суд чеського міста Усті-над-Лабем у п’ятницю засудив 29-річного громадянина України за жорстоке вбивство секс-працівниці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Novinky.

Тіло жінки було знайдене на вулиці міста Тепліце у грудні минулого року.

Напад на секс-працівницю зафіксували камери спостереження.

Українець Андрій Мацола, який перебував у Чехії лише 14 днів, спочатку підійшов до однієї жінки, однак не домовився з нею. З іншою жінкою він начебто дійшов згоди на секс за 300 чеських крон, однак пізніше, за його словами, вона стала вимагати більше грошей.

В результаті він кинувся на неї з кулаками, а потім вдарив каменем по голові. Від отриманих травм жінка померла на місці.

На суді Мацола визнав, що скоїв вбивство, однак заперечив зґвалтування, в чому його звинувачувала прокуратура. Прокурори вимагали для українця максимального покарання.

Суд вирішив, що доказів зґвалтування немає і засудив до 17,5 років позбавлення волі за вбивство і хуліганство. Також йому заборонений в’їзд до Чехії на 10 років.