У Франції міністрам дорікають за відвідини кориди, де загинули бики

Два французьких міністри опинилися під вогнем критики з боку асоціацій захисту тварин за те, що відвідали кориду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Міністр сільського господарства Дідьє Гійом, до чиєї відповідальності також належить захист тварин, і міністр з питань регіонального єдності Жаклін Гуро у середу стали глядачами у південно-західному місті Байонна. На місці їх сфотографував один із журналістів.

Коли фотографія поширилася в інтернеті, групи із захисту прав тварин звинуватили Гійома в лицемірстві за участь у заході, в якому було вбито шість биків.

Фонд Бріжит Бардо, який проводить кампанії з питань захисту тварин, заявив, що Гійом продемонстрував "безмежну непристойність". Фонд назвав скандалом присутність міністра на "сцені тортур".

Французький депутат Європарламенту Яннік Жадо звинуватив Гійома в тому, що він "наплював" на страждання тварин.

Газета Sud Ouest повідомила, що Гійом був у відпустці у французькому Баскському районі, де він має будинок. Ні Гійом, ні Гуро наразі не відреагували на критику.