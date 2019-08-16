У Франції міністрам дорікають за відвідини кориди, де загинули бики
Два французьких міністри опинилися під вогнем критики з боку асоціацій захисту тварин за те, що відвідали кориду.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
Міністр сільського господарства Дідьє Гійом, до чиєї відповідальності також належить захист тварин, і міністр з питань регіонального єдності Жаклін Гуро у середу стали глядачами у південно-західному місті Байонна. На місці їх сфотографував один із журналістів.
Les ministres @j_gourault et @dguillaume26 avec @JreneEtchegaray aux arènes de #Bayonne pour la corrida goyesque pic.twitter.com/HL0LT4MoLr— Pierre Sabathié (@PSabathie) August 14, 2019
Коли фотографія поширилася в інтернеті, групи із захисту прав тварин звинуватили Гійома в лицемірстві за участь у заході, в якому було вбито шість биків.
Фонд Бріжит Бардо, який проводить кампанії з питань захисту тварин, заявив, що Гійом продемонстрував "безмежну непристойність". Фонд назвав скандалом присутність міністра на "сцені тортур".
Французький депутат Європарламенту Яннік Жадо звинуватив Гійома в тому, що він "наплював" на страждання тварин.
Газета Sud Ouest повідомила, що Гійом був у відпустці у французькому Баскському районі, де він має будинок. Ні Гійом, ні Гуро наразі не відреагували на критику.