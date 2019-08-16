Во Франции министров упрекают за посещение корриды, где погибли быки

Два французских министра оказались под шквалом критики со стороны ассоциаций защиты животных за то, что посетили корриду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Министр сельского хозяйства Дидье Гийом, к чьей сфере ответственности также относится защита животных, и министр по вопросам регионального единства Жаклин Гуро в среду стали зрителями в юго-западном городе Байонна. На месте их сфотографировал один из журналистов.

Когда фотография распространилась в интернете, группы по защите прав животных обвинили Гийома в лицемерии за участие в мероприятии, на котором были убиты шесть быков.

Фонд Брижит Бардо, который проводит кампании по защите животных, заявил, что Гийом продемонстрировал "безграничную непристойность". Фонд назвал скандалом присутствие министра на "сцене пыток".

Французский депутат Европарламента Янник Жадо обвинил Гийома в том, что он "наплевал" на страдания животных.

Газета Sud Ouest сообщила, что Гийом был в отпуске во французском Баскском районе, где у него есть дом. Ни Гийом, ни Гуро пока не отреагировали на критику.